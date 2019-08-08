Tır dorsesinin tabanından uyuşturucu çıktı Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tıda, 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ve polis ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı İpsala Sınır Kapısı'nda durdurdu. X-ray taramasına sevk edilen araçta, dorsenin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Aramada, 28 adet vakumlanmış poşet içerisine konulmuş 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.