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Spor Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu
Spor

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

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Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, eski futbolcu ve spor yorumcusu Necati Ateş hakkında Mason Greenwood’un açıklandığı gibi 39 değil 50 milyon Euro’ya transfer edildiği iddialarına karşı suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini Marsilya'nın 50 milyon euro olarak açıkladığını iddia eden futbol yorumcusu ve eski futbolcu Necati Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olympique Marsilya’dan 14.07.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yazdığı gibi 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğimiz Mason Greenwood’un transfer bedelini 50 milyon Euro olarak gösteren ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belge sahtedir.”

SPK DA GÖREVE DAVET EDİLDİ

“Fenerbahçe Futbol AŞ’nin halka açık bir şirket olması nedeniyle, kamuoyunun ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi esastır; şirketimizin mali işlemlerine ilişkin sahte belgelerle yanıltıcı bilgi yayılması kabul edilemez.

Söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan başta Necati Ateş olmak üzere tespit edilen tüm kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunu da halka açık şirketimiz hakkında yatırımcıları yanıltabilecek bu sahte belgeyi üreten ve yayan kişilerle ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve yetkileri kapsamında işlem başlatmaya davet ediyoruz."

 

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