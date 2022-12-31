TİP'ten flaş altılı masa çıkışı! Kararları netleşti

Oyu bindelik dilimde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Millet İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna "Gündemimizde yok" dedi.

Şirin Payzın'ın moderatörlüğündeki Halk Meydanı'nın bu haftaki konuğu TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

Payzın'ın "Millet İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna Baş şu yanıtı verdi:

"Şu anda Millet İttifakı hatta genişlemeye çalışıyor Altılı Masa da... Biz de Emek ve Özgürlük İttifakı kararlar verilmiş genişlemeye çalışıyor iki ittifak da kendi bulunduğu zeminde. Dolayısıyla öyle bir gündemimiz yok."

Payzın'ın "Altılı Masa ile sürekli istişare ediyor musunuz? Aradaki köprü siz misiniz?" sorusuna Baş'tan şu yanıt geldi:

"Özel bir misyonumuz yok lakin parlamentoda olmaktan kaynaklı doğal olarak CHP'li vekillerle, genel başkanıyla zaman zaman temaslarımız olabiliyor lakin o bir diyalog sürdürmek üzere değil doğal bir süreç."