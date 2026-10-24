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Mikser Özgür akıllanmıyor

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Mikser Özgür akıllanmıyor

İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarının hemen ardından Saraçhane kalkışmasını sahneleyen YP Genel Başkanı Özgür Özel, bir bir ifşa olan rüşvet skandallarını unutturmak için yine kaos peşinde. Özel şimdi de “’basın özgürlüğü” yaygarasıyla 14 ilde hırsızlıkları, yolsuzlukları perdelemek için militanları, marjinalleri meydana çağırdı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Güzelim İstanbul’u ahtapot gibi saran vurgun ağının mimarı Ekrem İmamoğlu ve çetesinin yuvalandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarının hemen ardından Saraçhane kalkışmasını sahneleyen; şaibelere karışan CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmalarını takiben il il dolaşarak toplumu galeyana getirmeye çalışan; bir bir ifşa olan rüşvet skandallarını unutturmak için kışkırtıcı söylemlere sarılan YP Genel Başkanı Özgür Özel, kara para soruşturması kapsamında fondaş Halk TV’ye kayyım atanması sonrası ise “Basın özgürlüğü” tantanası kopararak tehlikeli bir tahrike soyundu. Gittiği her yerde milli medyayı hedef alan, kendisinin ve avanesinin vurgunlarını açığa çıkaran Akit’e hakaretler savuran; yolsuzluk skandallarını gündemden düşürmeyen A Haber’e tehditler yönelten Özel, sözde basın dernekleri tarafından bugün saat 14.00’te 14 ilde düzenlenecek eylemlere militanlarını ve marjinal grupları davet ederek yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi.

 

FONDAŞ HALK TV İÇİN

Gazeteci kisveli tetikçilerin Halk TV’yi bahane ederek “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla yapacakları eylemleri fırsat bilerek kaos planını devreye sokan Özel’e öfke yağdı. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, arsızlıkları perdelemek için “Basın özgürlüğü tehlikede” yaygarasıyla ülkeyi birbirine katmaya yeltenen Özel için “Akıllanmıyor. Karmaşa ve kargaşa siyasetinin kendisine büyük zarar vereceğini anlamıyor” ifadeleri kullanıldı. “Sokağı kaşımaya uğraşmaktan, yeni bir Kobani ve Gezi kalkışması planlamaktan kaçın” çağrısı yükseldi. Ayrıca “Ortalık karıştığı, birinin burnu kanadığı takdirde dokunulmazlığının faydası olmayacağını ve suflörün İmamoğlu’nun yanına gitmekten kurtulamayacağını bil” uyarısı geldi.

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