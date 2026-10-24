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Gündem İzmir'de akılalmaz gıda sahtekarlığı: Lavabo açıcıyla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi
Gündem

İzmir'de akılalmaz gıda sahtekarlığı: Lavabo açıcıyla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
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İzmir'de akılalmaz gıda sahtekarlığı: Lavabo açıcıyla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda, kimyasal maddelerle beyazlatılarak tüketime hazır hale getirilen 3 ton incir ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti. Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit yani lavabo açıcı ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi. Piyasaya sürülmek istenen toplam 3 bin kilogram tüketilmesi uygun olmayan gıdaya el konuldu.

Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıldığı öğrenildi.

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