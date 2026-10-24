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Gündem CHP’li Konak’ta Yahudilik propagandası
Gündem

CHP’li Konak’ta Yahudilik propagandası

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CHP’li Konak’ta Yahudilik propagandası

CHP’li Konak Belediyesi, Kemeraltı Festivali kapsamında Yahudi ve Hristiyanlık propagandası yaptı.

HABER MERKEZİ

Devlet tasarruf tedbirleri kapsamında kemer sıkarken ele geçirdikleri belediyeleri konserlerle, eğlencelerle talan etmeyi alışkanlık haline getiren CHP’liler bildiğini okumaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda Yunan mitolojisinin şarap ve bağlardan da sorumlu “ayyaş” tanrısı(!) Dionysos’u anmak için belediye bütçesinden “Dionysos Şenlikleri” düzenleyen CHP’liler şimdi de muslukları Yahudi ve Hristiyanların kültür mirası için açtı. Konak Belediyesi, 22-23 Ekim arası iki günlük Kemeraltı Kemeraltı Festivali adı altında festival düzenledi. Şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’da kız çocuklarının okuduğu okulu bombalaması gündemdeyken 8 Mart etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde göbek atarak kutlamalar yapan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu başkanlığındaki Konak Belediyesi, festival adı altında Yahudi ve Hristiyanlık propagandası yaptı. Konak Belediyesi, Etz Hayim Sinagogu Sergi Salonu’nda küratörlüğünü Sarit Bonfil ve Selim Bonfil’in üstlendiği “İzmir Yahudilerinin Yaşam Döngüsü” fotoğraf sergisi düzenlerken, Portekiz Sinagogunda ise Yahudilik, hristiyanlık, İslam; Semitik dinlerde süreklilik ve farklılık başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Cehape yeni telavive, cehapeliler yeniler İsrail'e.
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