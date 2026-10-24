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Malatya'da acı kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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Malatya'da acı kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Malatya’da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Malatya'da acı kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kaza, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Malatya'da acı kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Edinilen bilgilere göre, M.C. yönetimindeki 34 SPT 46 plakalı Honda marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Akbulut'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

#3
Foto - Malatya'da acı kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Malatya'da acı kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.C. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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