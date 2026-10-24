Kayseri’de hafızlık coşkusu: 738 hafız icazet aldı

Hafızlara da tavsiyelerde bulunan Şahin, şunları kaydetti: "Kur'an'ı ne olur ölünceye kadar kalbinizde, beyninizde muhafaza etmeye çalışın. Çünkü Kur'an'ı ezberlemek ne kadar büyük bir şerefse, onu unutmak da o kadar büyük bir vebaldir. Bu konuda anne babalara ve hocalarına da büyük bir hassasiyet ve görev düşüyor. Yavrularımıza sürekli bunu hatırlatalım. Hafız olduk, hafız kalacağız ve inşallah hafız öleceğiz. Kur'an sadece okunsun veya ezberlensin diye gelmiş bir kitap değildir. Kur'an okunsun, anlaşılsın, yaşansın diye gelmiş bir kitaptır."