TİP'lilerin sapkınlığına MHP tokadı!
Konya’da, Türkiye İşçi Partisi’nin il binasına astığı LGBT bez paçavrası, aynı binada bulunan MHP teşkilatı tarafından söküldü.
Her sene olduğu gibi bu sene de haziran ayında LGBT rezilliğini sözde kutlamaya başladılar. Türkiye'de de bu sapkınlığı savunan ahlaksızlar, kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.
Son olarak, Konya'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) il binasına LGBT bayrağı asıldı.
Büyük tepki çeken bu harekete MHP'den tokat gibi karşılık geldi.
Komünistlerin astığı LGBT bez paçavrası, aynı binada bulunan MHP teşkilatı tarafından söküldü.
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