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Siyaset TİP'li Sera Kadıgil sapkınların borazanlığını TBMM kürsüsünde yapıyor! Elinde bu paçavra ile konuştu
Siyaset

TİP'li Sera Kadıgil sapkınların borazanlığını TBMM kürsüsünde yapıyor! Elinde bu paçavra ile konuştu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 19:31:00 -
TİP'li Sera Kadıgil sapkınların borazanlığını TBMM kürsüsünde yapıyor! Elinde bu paçavra ile konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak ederek seçime girip, LGBT'li sapkınlara yasal güvence sözü veren ama sandığı gömülmeleri sebebi ile çirkin hevesleri kursaklarında kalan TİP'liler, milletin vekili olarak girdikleri TBMM'de sapkınların sözcülüğünü yapıyor.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'ye sapkınlara ilişkin soru önergesi sundu.

TİP milletvekili Kadıgil’in soru önergesinde onursuzların sözde onur ayı etkinliklerinin yasaklanmasını gündeme getirdi.

Sapkın sevici Kadıgil hazırladığı soru önergesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlamasını istedi.

Kadıgil soru önergesinde "Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’ uyarınca ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ Ancak, LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında planlanan etkinlikler; Anayasal hakkın ihlali neticesinde müdahale ile sonlandırılmaktadır." dedi.

Valileri de hedef alan Kadıgil, "Etkinliklere orantısız güç ile müdahalelerde bulunan kamu görevlileri ve Anayasayı ihlal ederek etkinliklerin yasaklanması kararını veren valiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?" ifadelerini kullandı.
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