TİP'li Sera Kadıgil sapkınların borazanlığını TBMM kürsüsünde yapıyor! Elinde bu paçavra ile konuştu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'ye sapkınlara ilişkin soru önergesi sundu.

TİP milletvekili Kadıgil’in soru önergesinde onursuzların sözde onur ayı etkinliklerinin yasaklanmasını gündeme getirdi.

Sapkın sevici Kadıgil hazırladığı soru önergesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlamasını istedi.

Kadıgil soru önergesinde "Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’ uyarınca ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ Ancak, LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında planlanan etkinlikler; Anayasal hakkın ihlali neticesinde müdahale ile sonlandırılmaktadır." dedi.

Valileri de hedef alan Kadıgil, "Etkinliklere orantısız güç ile müdahalelerde bulunan kamu görevlileri ve Anayasayı ihlal ederek etkinliklerin yasaklanması kararını veren valiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?" ifadelerini kullandı.

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