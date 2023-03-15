TİP'li Kadıgil'den 6'lı masaya HDP formülü

Partisinin seçimlere kendi ismi ile katılma isteğinin gerekçelerini açıklayan Kadıgil şu ifadeleri kullandı:

“Ben seçim hukukçusuyum. Partide bu konuda uzun yıllardır çalışan arkadaşlarım var. Mevcut sistemde TİP'in 81 ilin 81'inde de HDP ile rekabet halinde seçime girmesi hepimiz için bir felaket sonucu doğurur. HDP'nin istediği modelde şu deniliyor: İttifak olmasın, seçime giderken, 81 ilin 81'inde de tek partinin, tek listeleriyle seçime gidelim. HDP'nin fikrine göre bu şekilde seçime gitmek daha çok milletvekili kazandıracak.

Bizim önerdiğimiz modelde ise şu var: 81 ilin 81'inde de yarışmak elbette ki akıl karı değil. Hiçbir ittifak için bu sistemde akıl karı değil. İttifak Yasası değiştirilmeden önce milletvekilleri ittifakın aldığı oy oranına göre dağıtılıyordu. Geldiğimiz noktada her parti aldığı oy oranına göre milletvekili çıkaracak. Bu tabloda da bizim zaten hiç olmadığımız bir yerde seçime girip, HDP ve hatta CHP'ye vekil kaybettirmemizin ne gibi bir mantığı olabilir? Dün girmedik siyasete. Türkiye İşçi Partisi'nin ya da Türkiye İşçi Partililerin böyle bir sorumsuzluğa "İlla bu parti her yerde seçime girecek" diye kapı açabileceğini kim hangi veriye dayanarak söyleyebilir. Biz bunu söylemiyoruz.