TİP'li İrfan Değirmenci neden aday olduğu sorusuna cevap verdi! Tek bildikleri iktidara düşmanlık

Milletvekilliği seçiminde aradığını bulamayan İrfan Değirmenci, partisinin Çankaya ilçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Neden Çankaya'dan aday oldunuz?" sorusuna cevap veren TİP'li Değirmenci, 2023 seçiminde CHP ile nasıl ittifak ettiklerini itiraf etti. Değirmenci, "Biz iktidarın ekmeğine yağ süren, muhalefete zarar veren bir parti olmak istemedik. Genel seçimde de tavrımız buydu. Bıçak sırtı olan yerlerde aday gösterip iktidar bloğunun önünü açmak istemedik." ifadelerini kullandıç

Siyasi bir acziyet içinde hala CHP ile bir ittifaklarının olduğunu aktaran Değirmenci sözlerine şöyle devam etti:

Çok sembolik olan ilçelerde adayımız var. Büyükşehir belediyesinde adayımız yok ama belediye meclisinde TİP’li üyelerin olmasını istiyoruz. Çankaya çok özel bir ilçe, son seçimlerde CHP’ye yüzde 70 ile destek olmuş. AKP oyları ise yüzde 15 üzerine çıkmamış. Burada bir rahatlığımız var, ya mevcut düzeni kazanacak Çankaya’nın ya da TİP kazanacak. Üçüncü bir seçenek yok. Çankaya’da AKP’nin kazanma ihtimalini görsem, AKP’ye kazandıran bir isim olmak istemem. Burada AKP’nin kazanma riskini görmediğim için, CHP’nin oyları üçe de bölünse AKP’nin kazanamayacağını gördüğüm için ya TİP ve İrfan Değirmenci ya da CHP ve adayı kazanacak.. İki ihtimal gördüğüm için buradayım, Çankaya seçmeninin karşısındayım.