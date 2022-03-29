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Medya Tıp öğrencisi başkenti bilemedi, suçlusu Müslümanlar oldu! Skandal haber
Medya

Tıp öğrencisi başkenti bilemedi, suçlusu Müslümanlar oldu! Skandal haber

Amerikancı Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele1, Kim Milyoner Olmak İster’de Türkiye’nin başkentini bilemeyen üniversite öğrencisinin ‘suçunu’ Müslümanlara yıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:59:00 - 2022-03-29 16:24:38
Tıp öğrencisi başkenti bilemedi, suçlusu Müslümanlar oldu! Skandal haber

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında Tıp fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun isimli genç kıza "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu. Soruda cevap şıklarında ise İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas şehirlerine yer verildi. Soruda kafası karışan öğrenci, joker haklarını kullandı. seyirci jokeri ve yüzde 50 joker hakkının ardından doğru cevap olan Ankara'yı bulan öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı "Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini nasıl bilmez?" yorumlarında bulundu.

Gelen tepkiler içinden bir tanesi ayrıca dikkat çekti. Amerikancı Merdan Yanardağ’ın tetikçi sitesi Tele1’de bütün suç Müslümanlara yıkıldı!..

Kim Milyoner Olmak İster’deki soru üzerinden İslam karşıtlığı yapan Tele1, “Yarışmacı Türkiye’nin başkentini bilemedi tepki yağdı! ‘Ümmet toplumu böyle oluşturuluyor’” ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya yorumu üzerinden, AK Parti’nin Türkiye’de ümmetçilik politikası yürüttüğü eleştirisi getiren site, basit matematik hesabı yapamadan saçmaladı. 30 yaşındaki yarışmacının AK Parti gelmeden önce eğitim hayatına başladığını kestiremeyen Tele1’in saçma haberi tepki çekti.

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