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Aktüel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:
Aktüel

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

"Tüm çocukların eğitim hakkına erişmeleri için internetin herkese ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:19:16 -
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Tüm çocukların eğitim hakkına erişmesi için internetin herkese ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, maden işçilerinin seslerini duyurmak için Ermenek'ten Ankara'ya yola çıktığını ancak yürüyüşün engellendiğini ifade ederek, bu durumun iktidarın, patronların tarafında olduğunu teyit ettiğini öne sürdü.

Uzaktan eğitim sürecinde 1,5 milyon öğrencinin internet ve gerekli cihazları olmadığı için eğitim hakkına erişemediğini kaydeden Baş, uzaktan eğitim için kurulan EBA'nın çöktüğünü savundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "patron" benzetmesi yapan Baş, öğretmenlere harcanan paranın en büyük kaynak sıkıntısı olarak görüldüğünü iddia etti.

Baş, internetin artık hava ve su kadar temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak, "Tüm çocukların eğitim hakkına erişmesi için internetin herkese ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerinin taleplerine kulaklarını tıkadığını ileri süren Baş, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.


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