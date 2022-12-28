Tıp dünyası bu sırrı çözemedi! Hamileliği tam 12 ay sürdü

ABD’de yıllar önce yaşanan ilginç bir olay halen sırrını koruyor. Milliyet’te yer alan habere göre bir kadının gebeliği toplam 375 gün sürdü. Peki, ama bu nasıl oldu?

ABD'de yaşayan Beulah Hunter, birçok hamile kadın gibi çocuğuna kavuşmak için gün sayıyordu. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde doğuma giden kadın, kızına Şubat 1945'te Los Angeles'taki bir hastanede kavuştu. 3 kilo 14 gram doğan kızına Penny Diana adını verdi ve küçük kız, tamamen sağlıklı bir şekilde büyüdü. Ancak oldukça sağlıklı ve normal görünümde olan bebeğin aslında sıra dışı bir hikâyesi var. Dünyaya gelişi oldukça uzun süren bebek günümüzde dahi kırılamayan 70 yıllık bir rekora sahip. Adını tıp tarihine yazdıran olayda minik bebek Penny, tam 100 gün gecikmeli olarak dünyaya gelmiş ve annesi Beulah Hunter ise 375 günle yani 12 ay 10 gün ile bir insanın yaşadığı en uzun hamileliği tecrübe etmişti. Ortalama sağlıklı bir gebelik yaklaşık 40 hafta (280 gün) sürererken, Hunter'ınki ise tam 1 yıl 10 gün sürmüştü.

Dünya tarihine geçen hamilelik doktorları da şaşkına çevirmişti. Doğumda görev alan Dr. Daniel Beltz, olayın birçok kişiyi şoke etmesi ve inandırıcı bulunmaması üzerine Hunter'ın gebelik testini kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldı ve tüm ülkeyi hamileliğin gerçek olduğuna ikna etmeye çalıştı. Birçoğu, Hunter'ın ilk hamileliğinden düşük yaptığını ve yeni bir bebek olduğunun farkına varmadan hızla tekrar hamile kaldığını düşünüyordu. Doktor Beltz, iddiasını desteklemek için 24 Mart'ta laboratuvarda gerçekleşen ve genç kadının adet döngüsünün 10 Şubat'ta durduğunu doğrulayan bir gebelik testi yaptı.

Doktora göre genç kadının hamileliği ilk üç ayda normal gitti. Bunu annenin gebelikte herhangi bir değişiklik hissetmediği bir dönem izledi. Kadının hamilelik sırasında yeni ve normal hisler yaşamaya başlaması altıncı aya kadar sürdü. Ayrıca bu ayda bebeğinin rahminde hareket ettiğini ilk kez hissetmişti. Üstelik çocuğun kalp atış hızı normal bir hamilelik programına göre temmuz ayında değil, tam 2 ay sonra, Eylül 1944'te tespit edilebildi.

Küçük Penny Diana 21 Şubat 1945'te doğduğunda 3.14 kilogramdı. Doğmak için bir yıldan fazla zamana ihtiyacı olan bir bebek için bu kilo bir hayli azdı. Bazı komplikasyonlara rağmen küçük kız şaşırtıcı bir şekilde tamamen sağlıklıydı ve zamanında doğmuş bir bebek gibi görünüyordu.

O sırada hem doktor hem de anne, vakanın gerçekliğini sorgulayan doktorların eleştiri dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. Penny Diana Hunter, 12 aylık hamilelik nedeniyle herhangi bir sorun veya başka komplikasyon yaşamadan sağlıklı bir çocuk olarak büyüdü. Gizemi günümüze kadar ulaşan bu vakayı duyan doktorlar hâlâ bu hamileliğin 100 gün daha uzun sürmesini sağlayan şeyin ne olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz tıp tarihine geçen vakayla ilgili hamileliğinin geç hesaplanmış olabileceğine, kadının geç döllenme yaşayabileceğine ayrıca son adet tarihinin yanlış anlaşılabileceği ihtimallerine dikkat çekti. Beulah Hunter'ın hamileliğinin yaklaşık 52 hafta sürdüğünü, normal bir gebelik süresinin 40 hafta olduğunu belirten Op. Dr. Korkmaz, "Gebeliğinin farkında olmadığı için süre böyle uzamış olabilir" dedi. Bu tür vakalarda annenin ve bebeğin kaybedebileceğini ancak burada her şeyin olağan ilerlediğini belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

Normal şartlarda 40'ıncı haftadan sonra gebelikte sorunlar yaşanabiliyor. Op. Dr. Nazlı Korkmaz bu haftadan sonra bebeğin çok irileşebileceğini, vakadaki bebeğin 12 aylık olmasına rağmen 3 kilogram doğduğunu ancak bazı gebeliklerde 36 haftada bebeğin 3 kilograma ulaştığını söyledi.

Bebeğin çok irileştiği gebeliklerde annenin normal doğum yapamayacağına, bebeğin anne karnında hareket edemeyeceğine ve annenin suyunun azalacağına dikkat çeken Op. Dr. Nazlı Korkmaz, "Bebekte deformeler meydana gelebilir, kafada şekil bozuklukları olabilirdi. İri bebeklerin normal doğumu zaten sıkıntılı, anneyi parçalayıp yırtabilir. Rahmi genişletmesi kasılmayı etkiler, o zaman da annede kanama bozukluğu, rahimin toparlayamaması durumu meydana gelip anne ve bebeğin ölümü de gerçekleşebilirdi" dedi.