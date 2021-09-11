Tıp dünyası bile şaşkın! Kılıçdaroğlu mu iyileşti yoksa Davutoğlu mu hastalandı?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "CHP'nin başındaki hasta adam" demişti.

Geçtiğimiz yıllarda Karaman'da yaşanan çocuk istismarı hakkında konuşan Davutoğlu, "İlk günden itibaren parti ve hükümet olarak bu olayın üzerine gittik" dedi ve şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu niye sesiniz çıkmadı diyor. Olay ortaya çıktığından itibaren bu sapık aşağılıkların en aşağısıdır diye ilk konuşan benim. Bizim hiçbir kötü eylemin yanında durmamız mümkün değil."

Kılıçdaroğlu'nun "tedaviye muhtaç" olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söylemişti:

"Hal böyle iken CHP'nin başındaki hasta adam, olayı bıraktı sapığı da bıraktı bize saldırmaya bakanımıza saldırmaya başladı. Dünkü konuşmasıyla bir kez daha tedaviye muhtaç patolojik bir vaka olduğunu gösterdi. Önce tıbbi Bir muayeneden sonra ahlaki bir muayeneden geçirmek lazım Kılıçdaroğlu'nu. Sarf ettiği seviyesiz sözlerle gündem olmak rahatsız etmiyor. Türk siyasetini de dibe çekme peşinde. Siyasetimiz bu hasta adamı haketmiyor. Hakaret ve küfür ona, haya ve edep bize yakışır."

Öte yandan aynı Davutoğlu AK Parti ile yollarını ayırınca ağız değiştirerek CHP'ye yanaşmaya başladı.

Kılıçdaroğlu: DEVA ve Gelecek ile ortak noktaya geldik

Bugün Çeşme'de "Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi ile ortak noktaya geldiklerini açıkladı.

"DEVA ve Gelecek partileriyle güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda ortak söylemimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Yani siyasi parti liderlerinin vesayetinden kurtulmuş, gerçekten de milleti temsil eden ve gerçekten de parlamentonun üzerinde vesayeti kabul etmeyen yapıyı oluşturmak istiyoruz. DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanları da güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Söylem birliğimiz var burada."

Kılıçdaroğlu için geçmişte "hasta adam" diyen Davutoğlu'nun bugün CHP ile aynı paydada buluşup ortak hareket etmesi "Kılıçdaroğlu mu iyileşti yoksa Davutoğlu mu hastalandı?" yorumunu beraberinde getirdi.