Timsah iki metrelik duvarı aştı, kadını canlı canlı yedi!

Endonezya CV Yosiki Laboratuvarı'nda geçtiğimiz gün yaşanan korkunç olayda; hayvanlara yemek veren bilim kadını, timsah tarafından havuza sürüklenip yendi.

44 yaşındaki Deasy Tuwo isimli bilim kadını, beslediği timsah tarafından canlı canlı yenilerek öldürüldü.

2 metrelik duvarın üstünden atladı

Kuzey Sulawesi'deki araştırma tesisinde, Merry isimli timsahın kadını havuzun içine sürüklemek için 2 metrelik duvara yükseldiğine inanılıyor.

Yetkililer, Merry'nin timsahın arka ayakları üzerinde durduğunu ve onu havuza sürüklemek için 2 metrelik duvarın üzerinden atladığını düşünüyor.

Bayan Tuwo'nun imdadına yetişemeyen meslektaşları, 4 metre uzunluğunda timsahın çenesinde hala parçaları olduğunu söyledi.

Timsah laboratuvara götürüldü

Her gün taze tavuk, ton balığı ve etle beslenen sürüngenin geçmişte diğer timsahlara saldırdığı biliniyordu, ancak insanlara saldırabileceği endişesi hiç olmamıştı. Kurtarma işçileri, cesedi timsah Merry'den almak için epey uğraştılar.

Olayın ardından Merry uyuşturularak yakalandı ve vücut parçalarını yediğini doğrulamak için labarotuvara götürüldü.