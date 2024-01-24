TimeOut dünyanın en iyi şehirlerini yayınladı! İstanbul da listede...

Dergi tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan listeye bu yıl İstanbul da girdi. Listenin ilk 5 sırasında ise; New York, Cape Town, Berlin, Londra ve Madrid yer aldı.

Dergi editörleri İstanbul hakkında yazdığı yazıda, "Bir dönem Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul şimdi Türkiye'nin dinamik ve kozmopolit kalbi" ifadelerini kullandı.

Dergide; Ayasofya, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı gibi tarihi yapıların yanı sıra Kadıköy, Galata, Beşiktaş ve Karaköy'de hareketli bir hayatın olduğuna vurgu yapıldı. Sahilde yürüyüş yapmak için Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek gibi semtlerin öne çıktığı belirtilirken şehirdeki bazı restoranların da Michelin yıldızı aldığına dikkat çekildi.