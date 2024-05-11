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Dünya Time'dan dikkat çeken Filistin kapağı!
Dünya

Time'dan dikkat çeken Filistin kapağı!

Yeniakit Publisher
2024-05-11 02:44:00 -
Time'dan dikkat çeken Filistin kapağı!

ABD merkezli dünyaca ünlü Time dergisi, üniversitelerde başlayan İsrail karşıtı eylemleri kapağına taşıdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.

Kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldüren İşgalci İsrail devletine, ABD başta olmak üzere dünyadan yoğun protesto ve tepki gelmeye devam ediyor.

TIME'DAN FİLİSTİN KAPAĞI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan gösteriler sürerken dünyaca ünlü Time dergisi, dikkat çeken bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı.

Kapakta, ABD'de üniversite öğrencilerinin başlattığı İsrail karşıtı protestolardan bir kareye yer verildi. Karede genç bir kız öğrencinin, Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) yüzünü kapattığı görüldü.

Time’ın Filistin protestolarından bir kareye yer verilen kapakta “kampüs isyanı, Amerikan üniversitelerinden sahneler” başlığı yer aldı.

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