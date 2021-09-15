TIME 100 listesi açıklandı! Listede bir Türk bulunuyor

TIME dergisinin dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve bu yıl 18'incisini yayımladığı TIME 100 listesi açıklandı.

Dünyanın en etkili 100 kişisi arasında öncü isimlerden biri olarak gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, listedeki tek Türk oldu.

Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gurur

Birol, "Dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olan enerji sektörünü temsil etmek çok önemli. Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

IEA'da 1995'ten beri çeşitli görevlerde bulunan Birol, son 6 yıldır kurumun başkanlığını yürütüyor.

Listede yer alan bazı isimler

TIME 100 listesinde ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler yer aldı.