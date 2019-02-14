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TİM’den Türk tekstili ve tasarımcılarına destek

TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle, Türk tekstili ve tasarımcılarına pek çok platform üzerinden her yönüyle destek verileceğini açıkladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:40
TİM’den Türk tekstili ve tasarımcılarına destek

Türk modacı Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı desteği Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week’e damga vurdu. Akkaya etkinlikte, ‘Glam Rock’ adını verdiği defilesiyle ve koçluğunu üstlendiği ‘Turkish Designers’ karma defilesiyle iki farklı heyecan yaşattı.

Genç modacılar ve Türk Tekstili için bu tür etkinliklere katılımının önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Dünyanın sayılı moda merkezlerinden New York’da Türk tasarımlarını yüzde yüz Türk kumaşlarıyla dünya podyumlarına taşıyan Hakan Akkaya’ya teşekkür ediyoruz. Türk tekstil sektörünün 8000 yıllık geçmişi 21.yüzyılda göğsümüzü kabartan işleri dünya podyumlarına aynı başarıyla taşımayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de tasarımcılarımızın küresel markalaşma yolculuğunda başta Türkiye Tanıtım Grubu olmak üzere pek çok platform üzerinden her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:40
  1. Türk modacı Hakan Akkaya
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Türkiye Tanıtım Grubu
  4. New York Fashion Week
  5. Glam Rock
  6. Turkish Designers
  7. Türk Tekstili
  8. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  9. Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle

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