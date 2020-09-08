TİMAV'dan imam hatiplilere yönelik ifadeleri nedeniyle Erol Mütercimler'e tepki

KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla, Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlatacaklarını bildirdi.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Mütercimler'in ifadelerinin, haddini ve maksadını aşan ifadeler olduğunu belirtti.

TİMAV olarak Mütercimler'i kınadıklarını ifade eden Öksüz, "İlgili kişi bu ifadeleri ile ancak ve ancak kendisini ve zihniyetini tarif etmiştir diyoruz. İmam hatip öğrenci ve mezunları hakkında sarf ettiği bu çirkin sözlerinden dolayı Mütercimler, bu milletten ve imam hatiplilerden derhal özür dilemelidir. Ayrıca Mütercimler’in haddi ve ahlak sınırını aşan bu sözlerinden dolayı hukuk nezdinde hesap vermesi için TİMAV olarak gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı da kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kimin mütercimi olduğuna dair ipuçları veren bu kişi ve zihniyetlere hatırlatırız ki; bin yıl sürecek dediğiniz 28 Şubat nasıl tarihin kara sayfalarında yerini aldıysa, failleri nasıl toplum, hukuk ve vicdanlarda layık olduğu yeri bulduysa, bin yılları on yıl dahi süremediyse, 28 Şubat'ın hain iş birlikçileri 15 Temmuz'da bizzat millet tarafından hadleri bildirilerek zelil duruma geldiyse, bundan sonra da bu tür emelleri olanlar yine aziz milletimizden gerekli cevaplarını her platformda alacaklardır."

İmam hatip mezun ve mensuplarının ahlak ve donanımını milletin çok iyi bildiğini vurgulayan Öksüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimse bu milleti veya bu milletin bir kesimini aşağılama, karalama ve benzeri çirkinliklerle yaftalama hakkına sahip değildir. Bu millet, haddi aşanlara hadlerini bildirecek güce, milli iradeye ve kararlılığa sahiptir. İmam hatip camiasına yöneltilen bu kirli ithamlara, bugüne kadar olduğu gibi bugün de en güzel cevabı milletimiz ve insanlık adına ürettiğimiz hizmet ve değerlerle vermeye devam edeceğiz. Camiamızın, insanlık tarihi kadar kadim geçmişi; bu türden aşağılık iftiraların tarihin çöplüğünde yerini aldığını ve alacağını bize göstermektedir. Cahilce ve hangi amaca hizmet ettiği kamuoyunca malum olan böylesi bir cüretin, amacına ulaşamayacağına olan inancımızı bir kez daha teyit ediyor ve hukuki, sosyal ve içtimai manada karşılıksız kalmayacağını da kamuoyunun bilgilerine bir kez daha arz ediyoruz."

