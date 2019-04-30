TİMAŞ Kemalist baskıya boyun eğdi

2002 yılında Müslüman olan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu'nda yaptığı konuşmasının ardından TİMAŞ yayın grubu, Hamza A. Tzortzis’in Türkçeye Hakikatin İzinde: Din, Bilim ve Ateizm adıyla çevrilen kitabının basımını durdurduğunu açıkladı.

Yazar Hamza Andreas Tzortzis'in beş yıl önce yaptığı konuşmanın ardından Kemalistlerin sosyal medyadan 'Timaşyayınlarınaboykot' etiketiyle başlatmış olduğu kampanya karşısında TİMAŞ yayın grubu bir açıklama yayımlayarak, yazarın yeni çıkacak olan kitabını basmayacaklarını duyurdu.

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Tzortzis ne demişti?

Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu'nda yaptığı konuşmasında, "Dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapçayı kaldırdılar, İslamı eğitimi kaldırdılar. Bu Allah'ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur? Siz düşünün. Ben bunun cevabını vermeyeceğim. Birisi size ezanı yasaklıyorsa, insanlara laik olmalarını söylüyorsa, Allah'ın kelamını saymayıp şeriatı kaldırıyorsa, örtünmeyi kaldırıyorsa, Arapçayı kaldırıyorsa, Kuran ve imamları atıyorsa... Bu Allah'ın mı şeytanın mı dostudur? Kimdir bu?" cümlelerine yer verdi.