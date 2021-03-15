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Gündem Tim komutanının cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

Tim komutanının cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni, arama çalışmalarının 18'inci gününde bulundu

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:12:00 -
Tim komutanının cansız bedenine ulaşıldı

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı ekipler, Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedenini Kefaloz Plajı'nın Kırmızıtopraklar mevkisinde sahile vurmuş halde buldu.

AA'nın haberine göre, Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kaybolmuştu.

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