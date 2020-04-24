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Ekonomi

“TİM Export Talks”un konuğu Lahey Büyükelçisi Dişli oldu

“TİM Export Talks” online paneller serisinin ikincisi, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’nin katılımıyla “Kovid-19 sonrası Hollanda’da ihracatçılar için hangi fırsatlar var?” başlığı ile TİM’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi. Panelde, Kovid-19 sürecinde Hollanda’da alınan tedbirler, Hollanda ekonomisinin salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve gelecek döneme dair fırsatlar değerlendirildi.

2020-04-24 12:06:00 -
“TİM Export Talks”un konuğu Lahey Büyükelçisi Dişli oldu

Büyükelçi Dişli, “Avrupa’da bu süreci en hızlı atlatacak ülke Hollanda olacak. Mayıs sonu, haziran başı inşallah ikili ticarette eski seviyelere ulaşacağız. Hollanda’da dijital ekonomi, oyuncak sektörü ile havuz, mutfak araç gereçleri, ofis ve yapı malzemeleri gibi ürünlerde ihracatçılar için büyük fırsatlar var” değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Hollanda ile son 10 yılda ikili ticarette yüzde 100’e yakın bir artış yakaladık. İhracatçılarımız için önemli potansiyel bulunuyor. Ülkemiz, Kovid-19 salgını sonrasında yeni bir düzenin merkezinde olma şansını yakalayacak” dedi.

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