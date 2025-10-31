Tim Cook, yeni Siri’nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin paylaştığı veriler, oldukça iyi bir 3 aylık dönemin geride kaldığını ortaya koydu.

Ancak Apple'ın yatırımcılarla gerçekleştirdiği etkinliğin tek önemli yanı, açıklanan gelir artışı değildi. Apple CEO'su Tim Cook, firmanın geleceğe yönelik planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar sırasında ilk kez WWDC 2024 etkinliklerinde tanışma imkânı yakaladığımız ancak sonradan ertelenen yepyeni Siri'nin akıbetine ilişkin de konuşuldu. Tim Cook'un açıklamasına göre yeni Siri, büyük oranda tamamlandı.

Tim Cook tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zekâ destekli yeni Siri, gelecek yıl içerisinde iPhone sahipleriyle buluşacak. Apple CEO'su kesin bir şey söylememiş olsa da bilindik Apple kaynaklarından Mark Gurman, daha önce yaptığı açıklamalarda iOS 26.4'ü işaret etmişti ki bu da yeni Siri'nin Mart veya Nisan 2026 döneminde yayımlanabileceği anlamına geliyor.

Eğer Apple Siri ile ilgili vadettiği şeyleri yapabilirse asistan, kullanıcıları çok daha iyi anlayabilecek. Uygulamalarla daha entegre bir deneyim sunacak olan Siri, mesela Mail veya Mesajlar uygulamalarından aldığı verilere dayanarak yemek veya uçuş rezervasyonu gibi işlemlere dahil olabilecek. Tabii bunlar, Apple'ın WWDC 2024'te açıkladığı özellikler. Yeni Siri'nin mevcut durumunun nasıl olduğu henüz bilinmiyor.