  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Müslüman Mamdani en kuvvetli aday. New York’a Filistin sevdalısı Başkan

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

1 kişi can verdi, şoför ve bir yolcu yaralandı. Otobüsde ölümlü kavga

Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Muhalif Koç servetini büyütüyor! Arçelik’te zarar gösterdi bankada para bastı

Kartalkaya davasında karar açıklandı: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Dev şirket rotayı Türkiye’ye kırdı

BAE katliam yapıyor! Sudan için acilen harekete geçilmeli!

Ekonomik ortaklıkta perde aralandı! Türkiye ile İsviçre arasında yeni dönem başlıyor!
Tim Cook, yeni Siri'nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!
Tim Cook, yeni Siri’nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!

Tim Cook, yeni Siri’nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!

Apple, 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin güçlü mali verilerini açıkladı. Apple CEO’su Tim Cook, ayrıca yapay zekâ destekli yeni Siri’nin gelecek yıl iPhone’larla buluşacağını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin paylaştığı veriler, oldukça iyi bir 3 aylık dönemin geride kaldığını ortaya koydu.

Ancak Apple'ın yatırımcılarla gerçekleştirdiği etkinliğin tek önemli yanı, açıklanan gelir artışı değildi. Apple CEO'su Tim Cook, firmanın geleceğe yönelik planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar sırasında ilk kez WWDC 2024 etkinliklerinde tanışma imkânı yakaladığımız ancak sonradan ertelenen yepyeni Siri'nin akıbetine ilişkin de konuşuldu. Tim Cook'un açıklamasına göre yeni Siri, büyük oranda tamamlandı. 

Tim Cook tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zekâ destekli yeni Siri, gelecek yıl içerisinde iPhone sahipleriyle buluşacak. Apple CEO'su kesin bir şey söylememiş olsa da bilindik Apple kaynaklarından Mark Gurman, daha önce yaptığı açıklamalarda iOS 26.4'ü işaret etmişti ki bu da yeni Siri'nin Mart veya Nisan 2026 döneminde yayımlanabileceği anlamına geliyor.

Eğer Apple Siri ile ilgili vadettiği şeyleri yapabilirse asistan, kullanıcıları çok daha iyi anlayabilecek. Uygulamalarla daha entegre bir deneyim sunacak olan Siri, mesela Mail veya Mesajlar uygulamalarından aldığı verilere dayanarak yemek veya uçuş rezervasyonu gibi işlemlere dahil olabilecek. Tabii bunlar, Apple'ın WWDC 2024'te açıkladığı özellikler. Yeni Siri'nin mevcut durumunun nasıl olduğu henüz bilinmiyor.

Apple, Q4 2025'te rekor gelirle zirve yaptı
Apple, Q4 2025’te rekor gelirle zirve yaptı

Apple, Q4 2025’te rekor gelirle zirve yaptı

Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi
Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi

Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi

Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!
Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!

Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!

