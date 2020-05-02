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Yerel

Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

Erzincan’da aç tilkinin gece saatlerinde telef olan domuzun leşiyle beslenmesi fotokapanla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:35:51 -
Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

Erzincan’da aç tilkinin gece saatlerinde telef olan domuzun leşiyle beslenmesi fotokapanla görüntülendi.


Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde telef olan domuz ve tilki aynı kadrajda İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından kurulan fotokapanla görüntülendi. 1 gün önce telef olan domuz leşinin yanına gelen tilki, bir süre etrafına bakındıktan sonra kendine ziyafet çekti. Bütün halindeki domuz leşiyle uzun süre karnını doyuran tilki, açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak ormanlık arazide gecenin karanlığına karıştı.

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