Tilkileri hunharca öldürüp yol kenarına attılar

Mudanya Güzelyalı-Göynüklü Mahalleri arasında kalan kırsal kesimde 2 tilkiyi naylon iple boğarak yol kenarına attılar.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı- Göynüklü mahalleleri arasında 2 tilki boğarak telef ettiler. Telef olan tilki yavrularını gören vatandaşlar, polise ve zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yavru tilkileri gören vatandaşlar karşılaştıkları vahşet karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Tilkilerin durumlarına şahit olan vatandaşlar, “Bunu yapan insan olamaz, zaten yaban hayatının nesli ilçemizde tükenmek üzere, çok az kalan hayvanları da böyle hunharca öldürmelerinin izahı olamaz. Bu katliamı yapanlar en kısa zamanda bulunarak cezalandırılmalı” dediler