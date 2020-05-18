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Tilki yuvasında mahsur kalan yavru köpekler itfaiyeciler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:43:00 -
Tilki yuvasında mahsur kalan yavru köpekler itfaiyeciler kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da tilki yuvasında mahsur kalan 5 yavru köpek, yaklaşık iki saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Kosova Mahallesi Coşandere Caddesi'nde boş arazide vatandaşlar telef olmuş yavru köpek buldu.

Aynı yerde yavru köpek sesleri işiten vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu seslerin ağzı kapalı bir tilki yuvasından geldiği belirlendi.

Yavru köpeklerden üçü açılan yuva ağzından alınırken, kalan ikisi iş makinesi yardımıyla yerin bir buçuk metre altından çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan köpek yavruları, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağına teslim edildi.




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