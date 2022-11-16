TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesinde TikTok cinayeti yaşandı. 23 Ekim günü ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 35 yaşındaki Sevim Çet'i yapılan araştırmalar sonucu eşi Özgür Çet'in öldürdüğü belirlendi.

İfadesine cinayeti işlediğini itiraf eden Özgür Çet, eşinin sürekli Tiktok videoları çektiğini ve bu nedenle uzun zamandır tartıştıklarını söyledi.

Eşinin kendisiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini dile getiren Özgür Çet, "Sürekli 'TikTok' isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım" dedi.

Yaşanan acı olay sonrası vatandaşlar toplumun ahlak yapısını bozan, kadınların beğeni ve takipçi kasmak için vücutlarını teşhir ettiği ve abuk subuk hareketlerin sergilendiği TikTok adlı rezil uygulamanın kapatılmasını istedi.

Vatandaşlar seküler yaşam tarzının oyuncağı olan TikTok uygulamasının derhal kapatılması için yetkililere çağrıda bulunurken "Yazık bu ölen insanlara", "Bu kaçıncı olay" şeklinde yorumlar yapıldı.