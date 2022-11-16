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Aktüel TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı
Aktüel

TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı

Seküler yaşam tarzının oyuncağı olan "TikTok" adlı rezil uygulama nedeniyle 1 kişi daha cinayete kurban gitti. 35 yaşındaki eşini sürekli TikTok videoları çektiği ve kendileriyle ilgilenmediği gerekçesiyle öldüren şahıs sorguda suçunu itiraf ederken vatandaşlar rezil uygulamanın kapatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:50:00 -
TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesinde TikTok cinayeti yaşandı. 23 Ekim günü ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 35 yaşındaki Sevim Çet'i yapılan araştırmalar sonucu eşi Özgür Çet'in öldürdüğü belirlendi.

İfadesine cinayeti işlediğini itiraf eden Özgür Çet, eşinin sürekli Tiktok videoları çektiğini ve bu nedenle uzun zamandır tartıştıklarını söyledi.

Eşinin kendisiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini dile getiren Özgür Çet, "Sürekli 'TikTok' isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım" dedi.

Yaşanan acı olay sonrası vatandaşlar toplumun ahlak yapısını bozan, kadınların beğeni ve takipçi kasmak için vücutlarını teşhir ettiği ve abuk subuk hareketlerin sergilendiği TikTok adlı rezil uygulamanın kapatılmasını istedi.

Vatandaşlar seküler yaşam tarzının oyuncağı olan TikTok uygulamasının derhal kapatılması için yetkililere çağrıda bulunurken "Yazık bu ölen insanlara", "Bu kaçıncı olay" şeklinde yorumlar yapıldı.

 

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Yorumlar

Tık Tok istemiyoruz

Yetkililer Bu rezilliğe bir an önce son vermesi gerekir bizim ülkemizde böyle abuk subuk şeyler yüzünden daha çok canlar yanar eğer bir an önce bu tık tok denen rezillik kapatılmadiği sürece

Mustafa

Tık Tok Bir an önce Türkiye de kapatılsın bu rezilliği istemiyoruz millet olarak
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