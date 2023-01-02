  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TikTok fenomeni Mustafa Sarıgül Starbucks’a giden genci bu hale soktu
Siyaset

TikTok fenomeni Mustafa Sarıgül Starbucks’a giden genci bu hale soktu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen bir gence tokat attı. Sarıgül "Zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle eleştirdiği gencin Starbucks'a gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi. Sarıgül'ün videodaki hareketlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 15:21:00 - 2023-01-02 15:24:30

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen bir gence tokat attı. Sarıgül "Zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle eleştirdiği gencin Starbucks'a gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi. Sarıgül'ün videodaki hareketlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Daha önce tüp, damacana, ayçiçek vb. ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün hedefinde bu kez Starbucks’a giden bir genç vardı.

‘ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİN’

Donut yemek isteğini söyleyen bir gence sinirlenen Sarıgül, “Ne donut’ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin” sözleriyle tepki gösterdiği gencin dünyaca Starbucks’a gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23