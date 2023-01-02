TikTok fenomeni Mustafa Sarıgül Starbucks’a giden genci bu hale soktu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen bir gence tokat attı. Sarıgül "Zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle eleştirdiği gencin Starbucks'a gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi. Sarıgül'ün videodaki hareketlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Daha önce tüp, damacana, ayçiçek vb. ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün hedefinde bu kez Starbucks’a giden bir genç vardı.

‘ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİN’

Donut yemek isteğini söyleyen bir gence sinirlenen Sarıgül, “Ne donut’ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin” sözleriyle tepki gösterdiği gencin dünyaca Starbucks’a gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi.