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Dünya TikTok fenomeni, canlı yayında böcek ilacı içerek intihar etti
Dünya

TikTok fenomeni, canlı yayında böcek ilacı içerek intihar etti

'Luo Xiao Mao Mao Zi' ismiyle bilinen TikTok fenomeni, bir sosyal medya platformunda canlı yayın sırasında yaşamına son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:23:00 -
TikTok fenomeni, canlı yayında böcek ilacı içerek intihar etti

Son dönemlerde yayınladığı videolarda depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihar etmesi için teşvik ettiği ettiği öne sürülen 'Luo Xiao Mao Mao Zi' isimli TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında böcek ilacı içerek yaşamına son verdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Fenomenin ölümünün ardından ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kadının külleri, bulunduğu cenaze evinde bir çalışan tarafından çalındı. Çalışanın, külleri başkalarına 'hayalet evlilik' için sattığı ifade edildi. Planı yaptığı öğrenilen 3 şahıs, kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

 

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