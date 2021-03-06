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Teknoloji TikTok, Clubhouse’a rakip oluyor
Teknoloji

TikTok, Clubhouse’a rakip oluyor

On yıllardır süregelen yazılı ve görsel sosyal medya kullanım alışkanlığımız, Clubhouse ile birlikte yepyeni bir boyut kazandı. Davetiye sistemiyle çalışan ve sohbet odalarında sesli sohbet yapmayı trend haline getiren Clubhouse sadece biz tüketicilerin değil, popüler sosyal medya devlerinin de ilgisini çekmiş durumda.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:51:00 -
TikTok, Clubhouse’a rakip oluyor

Sesli sohbet özelliği Spaces ile Clubhouse’a rakip olan Twitter’dan sonra, pazara yeni bir oyuncu katılıyor. Gizmochina’nın haberine göre TikTok ana şirketi ByteDance, Clubhouse rakibi sesli sohbet uygulamasını geliştirmek için kolları sıvadı.

TikTok, Çin’deki Clubhouse eksikliğini kapatacak

Çin Hükûmeti, kısa bir süre önce Clubhouse uygulamasını yasakladı. Bu sebeple Çinli kullanıcılar, Clubhouse alternatifi uygulama arayışına girmeye başladı. TikTok’un geliştirdiği sesli sohbet odaları eğer tutarsa, ülkedeki Clubhouse’un eksikliğine ciddi bir çözüm olacak. ByteDance’in Clubhouse benzeri bir platform geliştirmek istemesinin arka planında bu sebep yatıyor.

Clubhouse’un iOS uygulaması

Edinilen bilgilere göre ByteDance, geliştirdiği sohbet odalarını kullanıcılara ayrı bir uygulama vasıtasıyla veya direkt TikTok’a entegre ederek sunmayı planlıyor. Şirketin hangi yöntemi tercih edeceği ise henüz belli değil.

İbresini direkt olarak Clubhouse severlere çeviren TikTok, uygulamasını ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde kullanıma açacak. Şirketin Clubhouse rakibi olmak için uygulamayı global pazara da çıkarması şart. Ancak TikTok’un ilk etapta uygulamayı Çin dışına çıkarmayacağı belirtiliyor.

TikTok’un yeni uygulamasının kapalı beta testleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Özellik ile alakalı bilinen detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak uygulama kullanıma sunulduktan sonra diğer detayları sizlere aktarıyor olacağız.

 

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