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Medya TikTok çetesi Demet Akalın'ı dolandırdı!
Medya

TikTok çetesi Demet Akalın'ı dolandırdı!

TikTok'ta uğradığı sahtekarlığı anlatarak "Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!” ifadelerini kullanan Demet Akalın anne babalara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 19:41:00 - 2021-03-30 19:54:35

TikTok çetesi tarafından dolandırılan Demet Akalın, internet üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. Özellikle anne babaları uyaran Demet Akalın, "Hira bugün TikTok’a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!” diye konuştu.

Demet Akalın, TikTok'la ilgili yaşadığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. TikTok aracılığıyla kendisinden para çekildiğini öğrenen Akalın, şaşkınlığını gizleyemedi.

"Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!"

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Hira bugün TikTok'a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!" diye konuştu.

Yaşanan sahtekarlık dolayısıyla isyan eden Akalın, tüm anne babaları da uyarmayı ihmal etmedi.

 

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