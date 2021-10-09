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Dünya TikTok akımına katılıp öğretmenini hastanelik etti
Dünya

TikTok akımına katılıp öğretmenini hastanelik etti

TikTok'ta yer alan bir akımı uygulayan bir lise öğrencisi, öğretmenini yumruklayarak hastanelik etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 17:10:00 -
TikTok akımına katılıp öğretmenini hastanelik etti

ABD'de TikTok'ta başlatılan öğretmenini tokatla challenge'ından etkilendiği ifade edilen bir lise öğrencisi, öğretmenini hastanelik etti. Son haftalarda başlatılan söz konusu challenge'a çok sayıda kullanıcının katıldığı görüldü!

Teknolojioku'da yer alan habere göre, son olarak ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen olay kan dondurdu. TikTok’taki ‘öğretmenini tokatla’ challenge’ından etkilendiği öne sürülen bir öğrencinin TikTok'ta trend olan bu akıma katılarak, 64 yaşındaki engelli öğretmenini döverek hastanelik ettiği görüldü! Görüntüler ise izleyenlerin üzerinde adeta infial meydana getirdi.

Olayın ABD'nin Louisiana eyaletinde 18 yaşındaki Covington Lisesi öğrencisi Larianna Jackson tarafından, ders zili çaldıktan sonra çoğu öğrenci sınıftan çıktığı sırada meydana geldi ği belirtildi.

Öğretmenin öğrencisi tarafından yumrukladığı anlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Olayın ardından çok geçmeden ise, Larianna Jackson polis tarafından gözaltına alındı. Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği ifade ediliyor.

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