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Tıkınmanın getirdiği hazımsızlık

Kimilerinin yurdundan yuvasından olup bir tas sıcak çorbaya, bir kuru dilim ekmeğe muhtaç hale geldiği günümüzde bazılarımız da "hazımsızlıktan" şikayet ediyoruz.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:10
Tıkınmanın getirdiği hazımsızlık

Paramız pulumuz var, durmadan tıkınıyoruz. Üstüne binen stresle birlikte gittikçe doğal ve sağlıklı olmaktan uzaklaşan beslenme şekilleriyle yediğimizi hazmedememekten sıkıntıya düşüyoruz.

Dispepsi hazımsızlığın tıp dilindeki adı.. Hazımsızlığın kendisi bir hastalık değil ancak her zaman olmasa da, bir rahatsızlığın habercisi olarak ortaya çıktığı durumlar olabiliyor.

Hazımsızlığın ana belirtisi üst karında ağrı ya da rahatsızlık hissidir.

Hazımsızlık çekenlerde karın ağrısıyla birlikte çoğu kez göğüs kemiği arkasında mide ekşimesi de denilen, bir yanma hissi oluşur.

Ancak mide ekşimesi ve hazımsızlık iki farklı durumdur.

Mide ekşimesi aslında midede kalması gereken asitlerin, tekrar yemek borusuna tırmanmasıyla meydana gelir.

Neleri yiyip içmektesiniz?

Hazımsızlıkta belirtiler genellikle bir şeyler yeyip içtikten kısa süre sonra oluşur ama hazımsızlık belirtilerinin yemekten hemen sonra değil de daha geç şekilde meydana gelmesi de mümkündür.

Hazımsızlık çoğu defa çeşitli alışkanlıklar sonucu ortaya çıkmakta.

Yağlı gıdalar tüketmek, sigara içmek, alkol tüketimi, çok fazla çay, kahve gibi kafeinli içecek içmek ya da hızlı yemek yemek gibi alışkanlıklardır bunlar.

Bazen kullanılan ilaçların da sindirim üzerinde hazımsızlık gibi bir yan etkisi olabilir.

Kullandığınız ilacın ya da ilaçların hazımsızlığa yol açtığını düşünülüyorsa, doktora danışılmalıdır. Doktor bu ilaçların yerine muadillerini önerebilir ancak hastalar kendi kendilerine ilacı bırakmamalı ya da ilaç değiştirmemelidir.

Öte yandan daha az rastlansa da ülser, kabızlık, reflü, pankreatit gibi sindirimle ilgili başka rahatsızlıkların da hazımsızlığa yol açtığı görülebilir.

Başka bir rahatsızlığın söz konusu olduğu durumlarda hazımsızlığın yanı sıra başka belirtiler de olabilir.

Hazımsızlık sorunuyla şu belirtiler ortaya çıkabilir:

Yemek sırasında, birkaç lokmadan sonra bile hemen tokluk hissedilmesi

Doluluk hissi sebebiyle yemeğin yarıda kesilmesi

Yemek sonrasında rahatsızlık verecek kadar midenin dolu hissedilmesi

Doluluk hissinin uzun süre devam etmesi

Geğirme ve gaz çıkarma

Midedeki yiyeceklerin ya da sıvıların ağza gelmesi

Şişkinlik

Bulantı

Kusma

Ağızda asitli bir tat

Karnın guruldaması

Midede ya da üst karında, göbeğin üst kısmında yanma hissi

Göbekte ağrı

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:10
  1. tıkınma
  2. hazımsızlık

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