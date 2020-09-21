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Aktüel TİKA'nın Lübnan'a destek projeleri devam ediyor
Aktüel

TİKA'nın Lübnan'a destek projeleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:55:36 -
TİKA'nın Lübnan'a destek projeleri devam ediyor

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan’da tavukçuluk projesiyle kadınlara iş imkanı sağladı.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin doğurduğu işsizlik ve yoksulluğa karşı Lübnan'daki destek projelerini sürdürdüklerini belirtti.

Ülkenin güney kesimindeki Cebel Lübnan vilayetine bağlı İklim Harrub bölgesinde onlarca ev kadınına tavukçuluk eğitimi ile malzeme ve ekipman desteği sağladıklarını aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Lübnan’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine ve kırsal kalkınmaya yönelik girişimler kapsamında gerçekleştirilen proje ile bölgede yaşayan ev kadınları, Lübnan Tarım Bakanlığı uzmanlarınca verilen eğitimler, yerelden temin edilen verimli cins tavuklar, ekipman, yem, ilaç gibi gibi çeşitli malzemeler ile modern kümesler sayesinde tavuk ve yumurta üretimi ve ticareti yapma olanağına kavuştu."

Aydın, Lübnan yerel Besme Derneği iş birliğinde temin edilen kuluçka makineleri ile projenin sürdürülebilirliğine ve hane ekonomisine katkı sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Çeşitli kalkınma ve yardım çalışmalarıyla Lübnan'da faaliyet gösteren TİKA, geçen hafta "Gençlere Yönelik Arıcılık Projesi" kapsamında Cebel Lübnan vilayetinde 50 gence arıcılık eğitiminin yanı sıra gerekli malzeme ve ekipman desteği sağlamıştı.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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