Damarları tıkayan nedir?

Atardamarlarımızın iç cidarlarının sertleşerek esnekliğini kaybettiği, zamanla kanın hızla aktığı damar boşluğunu siğil gibi tepeciklerle daralttığı, pıhtı oluşumundan koruma görevini aksattığı duruma ya da hastalığa tıp dilinde ateroskleroz, halk arasında damar sertliği adı verilmekte.

Damar tıkanıklığı belirtileri

Göğsün üstünde baskı oluşması, göğsün sıkışması

Omuz, kol, çene, boyun ya da sırt bölgelerinde sıkışma veya baskı

Hazımsızlık ağrısı

Fiziksel aktivitelerin ardından göğüs bölümünde oluşmakta olan ağrı

Nefes darlığı

Kalp ritmi ile alakalı düzensizlik ve diğer sorunl

Tıkalı damarları açarak kalp krizini, tansiyonu ve kolesterolü önleyen sır karışım!

Zaten yüksek kolesterolünüz ve yüksek tansiyonunuz varsa, ancak egzersiz yapmıyorsanız, sigara içmeye devam ediyorsanız, gece geç saatlere kadar ayaktaysanız ve düzenli uykunuz yoksa, dengeli bir diyet programı uygulamıyorsanız inme ve kalp hastalığından çok da uzakta olmayabilirsiniz!

Elma sirkesi, limon, zencefil ve sarımsak ile oluşturulan bitkisel kür, kan basıncını ve kolesterolü düşürmek, kalp krizi ve inme riskini en aza indirmek ve kan dolaşımını iyileştirmek için öteden beri kullanılan geleneksel bir reçetedir.

Hangi hastalıklara yol açar?

Vücudun farklı bölgelerindeki tıkanmış arterler koroner arter hastalığı, karotis arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve hatta kalp krizi veya inme gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çoğu zaman, tıkanmış arterler sorun şiddetlenene kadar herhangi bir belirtiye neden olmaz. Semptomlar göğüs ağrısı (anjina), nefes darlığı, kalp çarpıntısı, halsizlik, baş dönmesi, iştahsızlık, anksiyete, bulantı ve terleme ile kendini gösterebilir.

Tıkalı arterlerle ilgili diğer belirtiler farklı arter hastalığı türleri bacak ağrısı, soğuk ayaklar, vücudunuzun bir tarafında uyuşma, bir kol veya bacağın hareket edememesi ve sadece bir tarafta görme kaybıdır.

Tıkanmış arterler yavaş ve aşamalı olarak geliştikçe, zamanında tanı çok önemlidir. Modern ilaçlar ve tedaviler durumun kötüleşmesini önlemeye ve ciddi bir kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Tıkalı damarları açan bitkisel kür tarifi

Normal insanlar da sağlıklı bir içecek olarak tüketebilirler.

Nasıl hazırlanır?

İçindekiler:

1 kg sarımsak

1 kg taze zencefil

10 adet limon

700 ml organik elma sirkesi

Tıkalı damarları açan bitkisel kür nasıl yapılır?

Dilediğiniz bir yöntemle zencefil suyu, sarımsak suyu ve limon suyunu çıkarın. Bir tencerede elde ettiğiniz suları elma sirkesi ile karıştırın ve ocağa koyun. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin, sonra yaklaşık 30 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Karışımı kapaklı bir cam kavanoza aktarmadan önce tamamen soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra karışımı buzdolabında saklayın.

Nasıl kullanılır?

Bu karışımla hastalıkların önüne geçebilmek için bir bardak ılık suyun veya meyve suyunun içine 1-2 yemek kaşığı eklemenizi tavsiye ederiz. İsteğe bağlı olarak organik bal eklenebilir. Günde iki doz kadar kullanabilirsiniz fakat bunlardan birinin akşam yemeğinden bir saat sonra olmasına dikkat edin.

Kür içeriğindeki malzemelerin faydaları

Sarımsak:

Kan basıncını düşürür, kolesterolü dengeler, anti-bakteriyel özellikleri ile detoks etkisi yaptırır, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıkların etkilerini azaltır.

Zencefil:

Kalp hastalığını önler ve iyileştirir, kan dolaşımını artırır, bağışıklığı destekler, soğuk algınlığı ve öksürük için faydalıdır.

Limon:

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kan temizleyiciyi özelliği vardır ve kilo verdirir.

Elma Sirkesi:

Kilo verdirir, kan şekerini dengeler, kolesterol ve kan basıncını düşürür, vb.