  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi

Aynı oranda ödeme kararı çıktı! Külçe altına da yeni düzenleme geldi

ABD’de, Filistin’e destek için öyle bir şey yaptılar ki… Görenler gözlerine inanamadı! Ha bu da bizimkilere kapak olsun

Kanada 'Türkiye SİHA yapamasın' diye vermedi! Türkiye çok daha iyisini yapmayı başardı

Meğer uyuşturucu kuryesiymiş! O ünlü, İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı! Şok olacaksınız

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Muhafazakarları böyle kandırmaya çalışacaklar! Özgür Özel yeni taktiğini açıkladı

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Türk inşaat devi iflas etti! Dev konut projesi yarım kaldı, binlerce insan mağdur

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu
Sosyal Medya Tıkalı boruyu açma yöntemi viral oldu
Sosyal Medya

Tıkalı boruyu açma yöntemi viral oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-24 23:54:00 -

Tıkanan kanalları açmak isteyen işçiler muhteşem bir yöntem buldu.

Genellikle sulama sistemlerinde karşılaşılan sorunlardan biri olan tıkanmış borular, tarım arazilerinde zaman zaman işlerin aksamalara neden oluyordu. Ancak bu tarım işçileri, eski bir araba lastiği ile boruları açma yöntemiyle büyük ses getirdi.

Ekip, çelik bir halata sıkıca bağladıkları eski bir araba lastiğini tıkalı borunun etrafına sararak iş makinesine bağladı. Sonrasında, makinenin gücüyle lastiği çekerek borunun içinde biriken tıkanıklığı açmayı başardılar. Yayımlanan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişinin dikkatini çekti.

Bu sıra dışı yöntem, tarım arazilerinde karşılaşılan pratik sorunlara çözüm bulma açısından dikkate değerdi. Tarım sektöründeki işçiler, özellikle sulama sistemlerinde sıkça yaşanan tıkanıklıkların çözümü için geleneksel yöntemlerin dışında yaratıcı çözümler geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu inovatif ve basit çözüm, tıkanıklıkların hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesini sağlamasıyla dikkat çekerken, işçilerin yaratıcılığı ve pratik çözümleri tarım sektöründe daha geniş bir kullanım alanı bulabilir.

Sözde sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!
Sözde sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözde sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak adliyeye sevk edildi
Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak adliyeye sevk edildi

Sosyal Medya

Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada büyük tartışma çıkarır! Böyle cenaze töreni görülmedi
Sosyal medyada büyük tartışma çıkarır! Böyle cenaze töreni görülmedi

Sosyal Medya

Sosyal medyada büyük tartışma çıkarır! Böyle cenaze töreni görülmedi

Sosyal medyada gündem oldu! Şansölye'nin gözü döndü
Sosyal medyada gündem oldu! Şansölye'nin gözü döndü

Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! Şansölye'nin gözü döndü

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor
Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

Sosyal Medya

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı

Sosyal Medya

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23