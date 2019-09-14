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TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanlarının yaşadığı Filipinlerdeki Mindanao Bölgesi’nin farklı yerlerinde yaptırılan 5 adet okul binası ve 3 adet kliniğin inşaatları tamamlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanlarının yaşadığı Filipinlerdeki Mindanao Bölgesi’nin farklı yerlerinde yaptırılan 5 adet okul binası ve 3 adet kliniğin inşaatları tamamlandı.


TİKA, uzun yıllardır devam eden barış görüşmeleri sonrası kurulan Bangsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi’ne ve Moro halkına destek olmaya devam ediyor.


TİKA tarafından Mindanao’nun Davao Oriental, Lanao del Sur ve Maguindanao eyaletlerine bağlı Cotabato, Buluan, Marawi, Lumbayanague ve Cabuyao şehirlerinde 5 adet, dört derslikli okul binası inşa edildi.


Uzun süre devam eden barış görüşmeleri sonrası kapsamlı bir özerkliğe kavuşan Moro Müslümanlarının yaşadığı Mindanao Bölgesi’nin çeşitli yerlerinde yapımı tamamlanan okul binası ve kliniklerin Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin eksik olan eğitim ve sağlık altyapısına önemli bir katkı vermesi hedefleniyor.


Bangsamoro yönetiminin kalkınma sürecinde en önemli konu başlığı olarak ilan ettiği eğitim alanında ülke genelinin çok altında imkanlara sahip olan bölgede, okul ve derslik sayısı oldukça yetersiz bulunuyor. Özellikle dağınık yerleşimin hakim olduğu bölgenin kırsal alanlarında öğrencilerin en yakın okula ulaşımı saatler alabiliyor. Bu kapsamda inşası tamamlanan okul binalarının eğitim altyapısını güçlendirmesi planlanıyor.


Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin öncelik alanlarından ikincisini ise sağlık altyapısının geliştirilmesi oluşturuluyor. Bu doğrultuda Cotabato, Davao Oriental ve Marawi’de inşası tamamlanan sağlık ocağı/doğum kliniklerinin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.


Okul binası ve kliniklerde kullanılacak gerekli ekipmanların temini için çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede ekipman desteğinin de tamamlanması ile derslik ve klinikler kullanıma hazır bir şekilde Moro halkının hizmetine sunulacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
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