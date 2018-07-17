TİKA'dan Komorlar'a tekerlekli sandalye desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Komorlar'a 200 tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Komorlar'daki engellilere verilmek üzere İslami İşler ve Eğitim İşleri Yüksek Komiserliğine bağlı Zekat İdaresine 200 tekerlekli sandalye temin etti.

Tekerlekli sandalyeleri alan engelli vatandaşlar, TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.