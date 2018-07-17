0553 313 94 23

TİKA'dan Komorlar'a tekerlekli sandalye desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Komorlar'a 200 tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

17 Temmuz 2018 Salı 16:50
TİKA'dan Komorlar'a tekerlekli sandalye desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Komorlar'a 200 tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Komorlar'daki engellilere verilmek üzere İslami İşler ve Eğitim İşleri Yüksek Komiserliğine bağlı Zekat İdaresine 200 tekerlekli sandalye temin etti.

Tekerlekli sandalyeleri alan engelli vatandaşlar, TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:50
  1. tika
  2. komodorlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapıkule'den rekor yolcu girişi
    1. Kapıkule'den rekor yolcu girişi
    2. Bedelli askerlik yapacak olan..
    3. Evde sucuk nasıl yapılır?
    4. İsrail parlamentosunun skandal kararı..
    5. Trump'tan flaş NATO çıkışı
    6. Sirke nasıl saklanmalıdır?
    7. Muhalefetin içler acısı durumu!
    8. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli..
    9. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı..
    10. Lohusa şerbeti nasıl yapılır?
    11. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    12. Trump'tan flaş NATO ve Rusya açıklaması!
    13. Bomba iddia! İnce'nin sarhoş olduğunu..
    14. Aref Ghafouri öldü mü?
    15. CHP'li Tuncay Özkan: Tartışmalar doğru..
    16. Edirne'de şiddetli fırtına! Festival..
    17. Galatasaray'da Gomis depremi
    18. FETÖ ile mücadele Rumen basınında..
    19. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    20. Büyük balıklar nasıl temizlenmelidir?
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
    İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?