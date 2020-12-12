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Aktüel TİKA'dan Hırvatistan’da görme engellilere acil durum alarm sistemi desteği
Aktüel

TİKA'dan Hırvatistan’da görme engellilere acil durum alarm sistemi desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:24:41 -
TİKA'dan Hırvatistan’da görme engellilere acil durum alarm sistemi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan’da görme engellilere acil durumlarda yardım çağırmalarını kolaylaştıracak alarm sistemi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın Karlovac şehrinde 1949'da kurulan ve görme engellilere birçok alanda hizmet veren Karlovac Körler Derneği ile iş birliğinde, dernek üyelerine acil durumlarda yardım çağırmalarını kolaylaştıracak alarm sistemi desteği sağlandığı bildirildi.

Görme engellilerin evlerine kurulacak olan acil durum alarm sistemi, telefona paralel olarak kurulan, özel bir bilezik ve kolye ile irtibatlandırılan bir sistemden oluşuyor. Görme engelliler evlerine kurulan kontrol panelleri vasıtasıyla, acil durumlarda engelli bireyler, kolye ve bileziklerdeki düğmeye basarak, önceden belirlenen telefon numaralarına otomatik arama yapabiliyor ve evlerinde güvenli bir şekilde yardımın gelmesini bekliyor.




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