TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'da Abhazya'dan yerinden edilmişlere 15 bin maske ve 30 bin ekmek dağıtmaya başladı.

Başkent Tiflis’e yakın, Abhazya göçmenlerinin topluca yaşadığı Vaziani kasabasında TİKA tarafından daha önce açılan ayakkabı ve dikiş atölyesi ile TİKA'nın burada yeni kurduğu ekmek fırınında üretim başladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan'ın Abhazya Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Ruslan Abaşidze, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ile diğer yetkililer dikiş atölyesi ile fırında maske ve ekmek üretimiyle ilgili inceleme yaptı.

Abaşidze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'daki göçmenlere yardım etmek amacıyla çeşitli sosyal projeleri gerçekleştirdiğini, Vaziani'de üretilecek maske ve ekmeklerin Kovid-19'la mücadele döneminde göçmenlere ücretsiz dağıtılacağını belirtti. Abaşidze, "Türkiye hükümetinin, TİKA'nın yardımlarıyla salgın döneminde bu tür faaliyetler gerçekleştirilmesi son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yazgan ise TİKA'nın Vaziani'deki dikiş atölyesi ile emek fırınının değerinin, Kovid-19'a karşı verilen mücadele sırasında daha da arttığını vurguladı.

Yazgan, salgın nedeni ile ülke genelinde uygulanan yasaklamalardan dolayı zor durumda olanlara yardım etmek için toplam 15 bin olmak üzere günde 500 maskenin dikileceği bilgisini paylaştı.

Demirdağ da TİKA Tiflis Program Koordinatörlüğü olarak Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarıyla Tiflis ile diğer bölgelerde ekmek ve maskelerin ücretsiz dağıtımının başladığını, diğer yandan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.















