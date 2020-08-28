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Aktüel TİKA'dan Gambiya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek
Aktüel

TİKA'dan Gambiya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:42:59 -
TİKA'dan Gambiya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi için yeniden kullanılabilir 7 bin 500 maske hibe etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında TİKA'nın birçok ülkeye tıbbi yardımları devam ediyor.

TİKA, başkent Banjul'da, 5 bölgeye dağıtımı yapılacak yeniden kullanılabilir 7 bin 500 maskeyi törenle hükümet yetkililerine teslim etti.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek, törende yaptığı açıklamada, Kovid-19'un insanların yaşamlarını ve ekonomilerini kötü etkilediğini belirterek, uluslararası dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

TİKA Banjul Program Koordinatöru Mehmet Akif Eyigün de hükümete teslim edilen maskelerin, Kovid-19 ile mücadelede yardımcı olacağını ifade etti.

Gambiya Hükümet Yetkilisi Landing Sanneh ise verilen yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Bu malzemeleri Kovid-19 ile mücadele çabalarımıza yardımcı olacak." dedi

TİKA, Gambiya'nın Kovid-19 mücadelesi için ülke genelinde yeniden kullanılabilir 20 bin maske dağıtmayı planlıyor.

TİKA, ayrıca mayıs ayında Gambiya'da 1750 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 585 Kovid-19 vakası görüldü, 97 kişi hayatını kaybetti.

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