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Aktüel TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı
Aktüel

TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:52:08 -
TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'teki Arakanlılara gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar ilindeki 16. Mülteci Kampı'nda yaşayan yaklaşık 25 bin Arakanlı sığınmacıya gıda paketi dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Dağıtılan gıda yardımı sayesinde kamplarda yaşayan Müslüman mülteciler kış mevsimini daha hazırlıklı karşılayacak. Gıda yardımından yararlanan mülteciler memnuniyetlerini dile getirirken Türkiye’ye ve TİKA’ya şükranlarını ifade etti." değerlendirmesine yer verildi.

TİKA, 2017'de kamplara yerleştirilenler için hızlı bir şekilde mutfak kurarak günlük 25 bin kişinin faydalandığı sıcak yemek dağıtımı yapmıştı.

Bangladeş’in Cox’s Bazar ili sınırları içinde bulunan kamplarda bir milyona yakın Arakanlı Müslüman, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Ekonomik faaliyetleri olmayan sığınmacılar başta gıda olmak üzere her türlü gıda ve ihtiyaç malzemesine gereksinim duyuyor.




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