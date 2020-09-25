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Aktüel TİKA’dan 3 bin Arakanlı aileye korona yardımı
Aktüel

TİKA’dan 3 bin Arakanlı aileye korona yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar’ın Arakan eyaletindeki Müslüman Arakanlılara korona yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:16:00 -
TİKA’dan 3 bin Arakanlı aileye korona yardımı

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, Myanmar’da kısa zaman önce koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının başlaması, özellikle kamplarda elverişsiz hijyen şartlarında ve sosyal mesafeye imkan bırakmayan yaşam koşullarında hayatlarına devam eden gruplar için ciddi sorun haline geldi. Bu kapsamda TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğünce Arakan’daki kamplarda yaşayan en hassas gruplar tespit edildi ve Rakhayn Kovid-19 Müdahale Komitesi ile iş birliği içerisinde toplam 3 bin aile için gerekli korunma ve hijyen malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arakanlı Müslümanlar, kendilerini unutmayıp yardım eden Türkiye’ye teşekkür etti.

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