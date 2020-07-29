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Aktüel

TİKA, özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:21:05 -
TİKA, özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı

RAMALLAH (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.

TİKA, Batı Şeria'da her ilde 5 tane olmak üzere özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere yapacağı toplam 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtımının Ramallah ayağını gerçekleştirdi.

TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah kentinde 5 akülü tekerlekli sandalyenin özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırıldığını ve Batı Şeria'nın diğer illerinde Kurban Bayramı sonrasında dağıtımların devam edeceğini söyledi.

Çetinkaya, Türkiye'nin Filistin halkı ile yönetimine siyasi ve maddi alanlarda yardımlarını sürdüreceğini belirtti.

Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem de, Türkiye'nin verdiği desteği kıymetli bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşgal altında ve zor ekonomik şartlarda yaşayan özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere yapılan bu yardım teşekkürü gerektiren bir yardım. Bu yardımı önemli buluyor ve bu manevi destek için teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüz ise işgalden kurtuluşumuzda verdiğiniz desteğe olacaktır."


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