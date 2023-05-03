TİKA, Moğolistan’daki çocuklar için kreş inşa etti

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA tarafından Nalayh Belediyesi 4’üncü Muhtarlığı bölgesinde bulunan 187 numaralı kreş öğrencileri için okul binası inşa edilerek gerekli eğitim malzemesi ve ekipman desteği sağlandı. Nalayh Belediyesi 4’üncü Muhtarlığı’nda okul öncesi eğitim hizmetinden bu bölgede yaşayan kreş çağındaki çocuklardan sadece yarısı faydalanabilirken, bu proje ile 187 No’lu Kreşin kapasitesi 200 çocuğa çıkarılarak modern eğitim ortamı oluşturuldu.

Kreşin açılış törenine, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Nalayh Belediye Başkanı Radnaabazar Choijinsambuu, Nalayh Belediye Meclis Başkanı Narantuya Pürevdorj, Nalayh Belediye Başkan Yardımcısı Manduul Natsag ve TİKA Ulanbatur Koordinatörü Emrah Ustaömer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Öztürk, TİKA olarak söz konusu kreş binasını inşa etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kreşin öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olması dileğinde bulunan Öztürk, “Bugün soydaş Kazak kardeşlerimiz ve Moğol kardeşlerimizin bir arada yaşadığı Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden olan Tonyukuk yazıtlarının bulunduğu Nalayh Belediyesi bölgesindeyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın modern koşullarda eğitim almaları için hayata geçirdiğimiz projeden mutluluk duyuyoruz" dedi. Nalayh Belediye Başkanı Radnaabazar, TİKA'nın bölgede eğitim, sağlık, tarım ve kültürel alanlar başta olmak üzere birçok projeye imza attığını söyledi.