TİHEK Başkanı Arslan'dan 'Anayasa' mesajı!
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, yeni anayasa çalışmasına ilişkin dikat çeken bir paylaşımda bulundu.
"En sivil ve kapsayıcı anayasa merkezine İstiklâl Marşı'nı alan anayasadır." değerlendirmesinde bulunan Arslan, anayasa hazırlanırken İstiklal Marşı'nın temel alınması gerekliliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
İstiklâl Marşı Türkiye'nin ilk yüzyılındaki küresel darbeye karşı Hakk'a tapan Millet'imizin kabul ettiği ilk sivil ve kapsayıcı anayasanın da anayasasıdır.