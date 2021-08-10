Tigraylar da Etiyopya’nın başkentine doğru ilerliyor

Etiyopya merkezi yönetiminin ordusunu Tigray Bölgesi'nde yenmesinin ardından Amhara bölgesine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (THKC) ilerleyişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Amhara bölgesindeki tarihi Lalilbela şehrini ele geçiren THKC savaşçıları bu kez de aynı bölgedeki stratejik Weldiya şehrini ele geçirdi.

Weldiya şehri Tigray bölgesinin merkezi Mekelle şehri ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı birbirine bağlayan ana yol üzerinde olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

THKC güçleri niyetlerinin başkent Addis Ababa'ya ilerleyip merkezi hükümeti devirmek olduğunu gizlemiyor.

Tigray güçlerinin eline geçen Weldiye şehrinde yaklaşık 180 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor. Şehir halkının yaklaşık yüzde 80'ini Etiyopya Tevahedo Kilisesi'ne mensup Hristiyanlar, yüzde 20'sini ise Müslümanlar oluşturuyor.

Tigray güçlerinin katliam yapmasından endişe eden yüz binlerce Amhara'nın göçüyle Etiyopya'nın yeni bir büyük mülteci kriziyle karşı karşıya olduğu gözlemleniyor.

Tigray Savaşı (2020-)

Tigray Savaşı 4 Kasım 2020'de Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde "Tigray Halk Kurtuluş Cephesi" grubuyla Etiyopya merkezi ordusu arasında ilk çatışmaların patlak vermesiyle başladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, ilk günden itibaren bu çatışmaları 1991'den beri "şımarıklık yapan" Tigraylara bir ders verip "Tigray bölgesinde kaybolan devlet otoritesini yeniden sağlama fırsatı" olarak gördü. Sert mesajlar verdi ve Etiyopya ordusunu bölgeye karşı harekete geçirdi.

5 Kasım 2020'de Etiyopya ordusu yaklaşık 7,2 milyon nüfuslu Tigray bölgesine kapsamlı taarruza geçti ve şiddetli bir çatışma süreci başladı.

Etiyopya ordusu öncelikle 1991'den bu yana ülkenin etnik temeli federatif yapısının bir parçası olarak bölgeyi yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin kontrolünde bulunan Mekelle şehrine yöneldi.

Yaklaşık 330 bin nüfusa sahip olan Mekelle şehri 17-28 Kasım 2020'de süren kanlı çarpışmalarla Etiyopya ordusunca ele geçirildi.

Tigray bölgesine komşu olan Amharalar, tarihi düşmanlığın ve 1991-2019 döneminde Amharaların yönetimden dışlanmasında Tigrayların başat rol oynamasının etkisiyle hareket etti. Bu paralelde, bu savaşa merkezi yönetimden ayrı olarak farklı milis gruplara katılıp Tigray bölgesine saldırıya geçtiler.

Derg rejimine karşı mücadelede Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile müttefik olan Eritre Halk Kurtuluş Cephesi de 1998-2000 Etiyopya-Eritre Savaşı'yla başlayan Tigray-Eritreli düşmanlığının tesiriyle bu savaşta Etiyopya merkezi yönetimini destekledi, hatta Tigray bölgesine yönelik saldırılara Eritre ordu güçleri de katıldı.

Cibuti ve etkinliği çoğunlukla başkenti Mogadişu ile sınırlı kalan resmi Somali yönetimi de bu savaşta Etiyopya'ya desteklerini açıkladılar.

Tigrayların bu savaşta lojistik desteğinde kilit role sahip olabilecek Eritre'nin bu tavrı savaşın, savaşa teknik açıdan iyi hazırlanan genel bir seferberlik yapan Tigraylar aleyhine gelişmesinde en büyük sebep oldu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi Mayıs 2021 itibariyle bölgenin çoğunda alan hakimiyetini kaybetti ve bu bölgelerde gerilla taktiğine dayanan askeri operasyonlar gerçekleştirmeye başladı.

Tigray'da yaşanan bu çok şiddetli çatışma döneminde 300 binden fazla asker ve milisin karşı karşıya geldiği tahmin ediliyor.

Bu askeri yoğunluk ve halka karşı işlenen katliamlar nedeniyle Kasım 2020-Mayıs 2021 gibi kısa bir dönemde bu savaşta 50 binden fazla kişinin öldüğü, Tigray Savaşı'nın 2021'in en kanlı savaşı haline geldiği tahmin ediliyor.

2021 yazında Etiyopya merkezi yönetim ordusunu Tigray Bölgesi'nde yenip bölgenin merkezi Mekelle şehrini yeniden ele geçiren Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, taleplerinin tümünü kabul ettirebilmek ve mevcut Etiyopya Hükümeti'ni devirebilmek için Amhara Bölgesi'ne girdi ve bu bölgede tüm Etiyopya'nın başkenti olan Addis Ababa yönünde ilerlemeye başladı.

Kaynak: Mepa News